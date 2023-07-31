Центробанк Азербайджана может применять финансовые санкции к кредитным организациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет применять финансовые санкции к кредитным организациям, нарушающим правила расчета и поддержания норм обязательных резервов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, ЦБА может наложить финансовую санкцию в размере 2-кратной средней дневной учетной ставки валюты, подлежащей сохранению, на необеспеченную сумму обязательных резервов в течение отчетного периода и 3-кратной средней дневной учетной ставки, если нарушение совершено три и более раз в течение календарного года.

Напомним, что согласно действовавшему до настоящего времени закону, при возникновении данной ситуации регулятор мог применять административные санкции, предусмотренные Кодексом об административных проступках Азербайджанской Республики.