В Азербайджане будут утверждены правила проведения кассовых операций в кредитных организациях

Будут установлены правила проведения кассовых операций в кредитных организациях и лицами, осуществляющими платежные услуги в соответствии с законодательством, а также минимальные требования к кассовому оборудованию, используемому указанными организациями.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе "О применении закона Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 934-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана рекомендовано в течение шести месяцев утвердить правила проведения кассовых операций в кредитных организациях и лицами, осуществляющими платежные услуги в соответствии с законодательством, а также минимальные требования к кассовому оборудованию, используемому указанными организациями, проинформировав об этом Президента Азербайджанской Республики.