ЦБ Азербайджана утвердит требования к осуществлению инвестопераций

В Азербайджане будут определены требования к реализации инвестиционных услуг (операций).

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" от 6 июля 2023 года № 947-VIQD, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана (ЦБА) рекомендовано в шестимесячный срок утвердить требования к реализации инвестиционных услуг (операций) и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики. Также ЦБА рекомендовано в шестимесячный срок утвердить порядок проведения собеседований с членами исполнительного органа и наблюдательного совета лицензируемых на рынке ценных бумаг лиц, а также с руководителями филиалов иностранных инвестиционных компаний и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.