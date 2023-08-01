https://news.day.az/officialchronicle/1585923.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии Алану Берси по случаю национального праздника страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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