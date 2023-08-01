Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии Алану Берси по случаю национального праздника страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.