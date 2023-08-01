ЦБА установит минимальные требования по обеспечению информационной безопасности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определит минимальные требования по обеспечению информационной безопасности.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении к закону "О почте", утвержденном сегодня указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана рекомендовано в течение шести месяцев утвердить минимальные требования по обеспечению информационной безопасности и проинформировать об этом Президента Азербайджана.