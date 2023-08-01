https://news.day.az/officialchronicle/1585940.html ЦБА установит минимальные требования по обеспечению информационной безопасности - Указ
ЦБА установит минимальные требования по обеспечению информационной безопасности - Указ
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определит минимальные требования по обеспечению информационной безопасности.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении к закону "О почте", утвержденном сегодня указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, Центральному банку Азербайджана рекомендовано в течение шести месяцев утвердить минимальные требования по обеспечению информационной безопасности и проинформировать об этом Президента Азербайджана.
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