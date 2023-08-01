https://news.day.az/officialchronicle/1585950.html Центробанк Азербайджана наделен новыми полномочиями
Центробанк Азербайджана наделен новыми полномочиями
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) наделен новыми полномочиями.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс Азербайджана, утвержденное указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, налоговые органы и их должностные лица могут предоставлять информацию о налогоплательщиках другим органам только в определенных случаях и в порядке, установленном законодательством.
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