Центробанк Азербайджана наделен новыми полномочиями

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) наделен новыми полномочиями.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс Азербайджана, утвержденное указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, налоговые органы и их должностные лица могут предоставлять информацию о налогоплательщиках другим органам только в определенных случаях и в порядке, установленном законодательством.

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