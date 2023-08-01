Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определит сумму заемных средств для осуществления валютно-обменной деятельности.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в закон "О валютном регулировании".

Согласно указу, Центральному банку Азербайджана рекомендовано в шестимесячный срок утвердить следующие акты нормативного характера: верхний предел валютно-обменных операций, осуществляемых лицами, получившими лицензию на валютно-обменную деятельность; форма данных; суммы заемных средств для осуществления валютно-обменной деятельности; минимальный размер уставного (совместного) капитала лица, желающего получить лицензию на обменную деятельность, а также размер части уставного (совместного) капитала, подлежащей увеличению, по каждому второму и последующему объекту, по которому лицо, получившее лицензию на обменную деятельность, осуществляет эту деятельность, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.