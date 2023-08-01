https://news.day.az/officialchronicle/1585956.html Внесены изменения в Гражданский кодекс Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Внесены изменения в Гражданский кодекс Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Внесены изменения в Гражданский кодекс Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики".
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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