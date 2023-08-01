Внесены изменения в Гражданский кодекс Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.