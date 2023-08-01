https://news.day.az/officialchronicle/1585958.html Внесены изменения в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" - Указ
Внесены изменения в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 12 апреля 2004 года № 48 "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре