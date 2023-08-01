Внесены изменения в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 12 апреля 2004 года № 48 "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется