https://news.day.az/officialchronicle/1585964.html Рафига Гусейнзаде освобождена от должности вице-президента SOCAR - Распоряжение
Рафига Гусейнзаде освобождена от должности вице-президента SOCAR - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рафиги Абдул Ага гызы Гусейнзаде от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:
1. Освободить Рафигу Абдул Ага гызы Гусейнзаде от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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