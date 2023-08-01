Внесены изменения в закон "О страховании вкладов"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы президента Азербайджана от 9 февраля 2007 года № 530 "О применении закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов"" и от 9 марта 2016 года № 823 "О применении закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании вкладов от 4 марта 2016 года № 155-VQD"".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу:

1. Внести изменения в часть 2 указа Президента Азербайджанской Республики от 9 февраля 2007 года № 530 "О применении закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов"" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2007, № 2, статья 96; 2010, № 2, статья 80; 2014, № 5, статья 477; 2016, № 3, статья 433, № 10, статья 1610; 2017, № 7, статья 1338; 2020, № 7, статья 866) следующие изменения:

1.1. Из пункта 2.1 исключить слова "2.1.5-1";

1.2. Пункт 2.2.отменить.

2. Отменить часть 3 указа Президента Азербайджанской Республики от 9 марта 2016 года № 823 "О применении закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании вкладов"" от 4 марта 2016 года № 155-VQD (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2016, № 3, статья 444) .