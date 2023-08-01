В Азербайджане установлены новые штрафы в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей товаров в кредит.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках".

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