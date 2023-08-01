В Налоговый кодекс Азербайджана будут внесены изменения

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 30 августа 2000 года № 393 "О применении закона Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Налогового кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования" и утвержденного указанным законом Налогового кодекса Азербайджанской Республики"".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом Президента Ильхама Алиева это нашло отражение в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.