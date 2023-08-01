https://news.day.az/officialchronicle/1585983.html Изменен состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией
Изменен состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией
Внесены изменения в состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 6 марта 2007 года № 2016 "Об утверждении нового состава от Азербайджана Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".
Согласно распоряжению, в состав комиссии с азербайджанской стороны включен председатель правления Агентства государственных резервов.
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