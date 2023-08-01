Внесены изменения в состав азербайджано-российской межправительственной государственной комиссии

Изменен состав межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, в состав государственной комиссии включен председатель правления Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики Сабухи Садыгов.