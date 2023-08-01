https://news.day.az/officialchronicle/1585984.html Внесены изменения в состав азербайджано-российской межправительственной государственной комиссии
Внесены изменения в состав азербайджано-российской межправительственной государственной комиссии
Изменен состав межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, в состав государственной комиссии включен председатель правления Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики Сабухи Садыгов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре