В Азербайджане вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы о применении закона Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 938-VIQD "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях", применении закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VQ "Об утверждении Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики" от 15 февраля 2016 года № 795, "Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях" от 23 февраля 2017 года N 1256, "Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами" от 3 мая 2017 года № 1361.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом главы государства это отражено в законе "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.