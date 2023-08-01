В Азербайджане электронизируется документооборот между госучреждениями

Президент Ильхам Алиев подписал указ об электронизации документооборота между государственными органами (учреждениями).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено ускорить процесс перехода к "безбумажному правительству" с использованием передовых информационных и коммуникационных технологий в сфере ведения делопроизводства в государственных органах (учреждениях) и внедрить цифровое управление:

1. В инфраструктуре Информационной системы электронного правительства создать подсистему цифрового документооборота (далее - подсистема), обеспечивающую осуществление интеграции и учета движения документов, связанных с осуществлением документооборота между системами электронного документооборота государственных органов (учреждений) в режиме реального времени и в безопасном порядке.

2. Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено обеспечить формирование подсистемы до 1 сентября 2023 года.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.