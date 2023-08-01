https://news.day.az/officialchronicle/1586114.html Президент Ильхам Алиев: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро мы сможем найти мирное решение
Президент Ильхам Алиев: Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро мы сможем найти мирное решение
Если Армения полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро мы сможем найти мирное решение.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры. Наши же встречи создают лишь хорошую атмосферу. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны и, самое главное, если она полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро, может быть, даже к концу года, мы сможем найти мирное решение", - сказал глава государства.
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