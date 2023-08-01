Президент Ильхам Алиев обратился к Армении и армянам Карабаха

Мое послание армянам в Армении будет следующим: мы хотим мира с их государством.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Еще одно послание к ним - четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку - война разрушила эти нарративы. Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь. Что касается армян в Карабахе, то они не должны следовать за своими так называемыми лидерами. Эти лидеры все время лгали им все время. Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами", - сказал глава государства.