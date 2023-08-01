Президент Ильхам Алиев о посредничестве ЕС в переговорах с Арменией: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза

Это была инициатива председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который пригласил нас, и мы это поддержали, так как, учитывая уровень сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, и Арменией и ЕС, мы считаем естественной активизацию Евросоюза.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я подумал, что ЕС может стать лучшим, потому что наши отношения основаны на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимных интересах. Так что сейчас эта инициатива превращается в очень активную форму диалога благодаря нашим встречам не только в Брюсселе, но и, например, на полях заседаний Европейской мирной инициативы. В последний раз это произошло в Кишиневе. Считаю это важным, так как мы не допускаем стагнации ситуации. Потому что в случае стагнации мы не будем застрахованы от любого опасного сценария", - сказал глава государства.