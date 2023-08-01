Президент Ильхам Алиев: Для нас нет большой разницы, кто будет в определенной степени "монополизировать" переговорный процесс, важно прийти к результату

Для нас нет большой разницы, кто будет в определенной степени "монополизировать" переговорный процесс, важно прийти к результату.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью телеканалу Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"На самом деле именно Россия была посредником при заключении соглашения о прекращении огня - декларации от 10 ноября 2020 года. Это были не США и не ЕС. Мои первые встречи с армянским коллегой были организованы Россией в России. Ситуация изменилась после начала российско-украинской войны. Тогда мы стали наблюдать более активное участие США и Европы. На самом деле для нас нет большой разницы, кто будет руководить процессом, кто будет в определенной степени "монополизировать" переговорный процесс. Важно прийти к результату", - сказал глава государства.