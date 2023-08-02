Предупреждение от Президента Ильхама Алиева: Необходимо четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил

Необходимо четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс", отвечая на вопрос корреспондента о том, каким будет его месседж армянам в Армении.

"Все эти нарративы абсолютно ложные и были не более чем пропагандой. Война разрушила эти нарративы, и не только их. Она также разрушила многие идеологические столпы армянского государства", - подчеркнул глава государства.