Президент Ильхам Алиев: Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они будут жить нормальной жизнью

Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Кроме того, они должны понять, что сложившаяся сегодня ситуация не изменится в их пользу, если они будут продолжать нас игнорировать, если будут продолжать вести себя так, как будто нас не существует, или продолжать жить в так называемой стране, где есть "президент", "министры" и "депутаты". Все это ложь. Мы же предлагаем им нормальную жизнь. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами", - подчеркнул глава государства.