В Азербайджане внесены изменения в закон "О государственных закупках".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках"".

Новость обновляется

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.