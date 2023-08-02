https://news.day.az/officialchronicle/1586277.html В Азербайджане внесены изменения в закон "О государственных закупках"
В Азербайджане внесены изменения в закон "О государственных закупках"
В Азербайджане внесены изменения в закон "О государственных закупках".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках"".
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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