В Азербайджане внесены изменения в закон "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма"

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в Закон "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма"".

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.