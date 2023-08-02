В Азербайджане будут внесены изменения в закон "Об аудиторской службе"

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Закон "Об аудиторской службе"".

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.