В Азербайджане утвержден "Порядок выбора производителя электроэнергии на территории с возобновляемыми источниками энергии"

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Порядка выбора производителя электроэнергии на территории с возобновляемыми источниками энергии".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Порядок выбора производителя электроэнергии на территории с возобновляемыми источниками энергии".