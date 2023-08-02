https://news.day.az/officialchronicle/1586333.html В Азербайджане утвержден "Порядок выбора производителя электроэнергии на территории с возобновляемыми источниками энергии" - Указ
В Азербайджане утвержден "Порядок выбора производителя электроэнергии на территории с возобновляемыми источниками энергии" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Порядка выбора производителя электроэнергии на территории с возобновляемыми источниками энергии".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Порядок выбора производителя электроэнергии на территории с возобновляемыми источниками энергии".
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