В Азербайджане на банковский счет должника и находящееся на хранении имущество может быть наложен арест.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об исполнении"".

Согласно закону, Милли Меджлис (парламент Азербайджанской Республики), руководствуясь пунктом 6 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, принял решение:

В закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, № 3, статья 114; 2003, № 6, статья 277; 2004, № 8, статья 598, № 11, статья 901, № 12, статья 973; 2007, № 1, статья 3, № 6, статья 562, № 11, статья 1053; 2008, № 6, статья 462, № 7, статья 602; 2009, № 12, статья 952; 2010, № 2, статья 75, № 7, статья 591; 2011, № 6, статья 482, № 7, статья 618; 2012, № 11, статья 1052; 2013, № 6, статья 613, № 7, статья 787, № 12, статья 1494; 2015, № 12, статья 1434; 2016, № 12, статья 2050; 2017, № 2, статья 156, № 6, статья 1056, № 8, статья 1511; 2018, № 2, статья 151, № 5, статьи 853, 867, № 7 (книга I), статья 1424, № 8, статья 1674, № 12 (книга I), статья 2528; 2019, № 1, статья 21, № 2, статья 203, № 6, статья 999; 2020, № 7, статьи 828, 856; 2021, № 4, статья 312, № 8, статья 898, № 11, статья 1206, № 12, статья 1311; 2023, № 1, статья 18) внести следующие изменения:

1. Статью 45.3 изложить в следующей редакции:

"45.3. Сведения о наличии имущества и счета должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также об остатках на счету получаются исполнителем в соответствии со статьей 41.2 закона Азербайджанской Республики "О банках" и на них (при наличии) накладывается арест в размере и объеме, необходимых для исполнения исполнительного документа в соответствии со статьей 45.7 настоящего закона".

2. В первом абзаце статьи 45.4 слова "при отсутствии сведений об их счетах и вкладах исполнительный чиновник запрашивает эти сведения у налоговых органов" заменить словами "сведения о наличии их счетов исполнительный чиновник может запросить у налоговых органов".