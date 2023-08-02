В Азербайджане изменены правила предоставления льготных кредитов молодежи

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в указы Президента Азербайджанской Республики "Об обеспечении деятельности Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда Азербайджанской Республики" от 29 ноября 2017 года № 1691, "Об утверждении Порядка использования средств Фонда молодежи Азербайджанской Республики, в том числе предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда" от 29 августа 2018 года № 253, "О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрной сфере" от 19 декабря 2018 года N 413, "Об утверждении Порядка использования средств Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики" от 14 июня 2019 года № 742, "Об утверждении Порядка предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики" от 4 июня 2020 года № 1052, "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства в Азербайджанской Республике" от 31 июля 2018 года № 224, "Об усилении необходимой государственной поддержки в направлении расширения доступа предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях, к финансовым ресурсам" от 9 января 2023 года № 1957 и "Об утверждении Порядка заимствования и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики" от 18 декабря 2018 года № 410.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в "Порядке использования средств Фонда молодежи Азербайджанской Республики, в том числе предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.