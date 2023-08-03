https://news.day.az/officialchronicle/1586660.html Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo Стефано Понтекорво.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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