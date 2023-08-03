Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства продолжил обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе недавнего телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Президент Ильхам Алиев еще раз подтвердил решимость азербайджанской стороны продолжать мирный процесс и выразил надежду на скорейшее достижение результатов по основным направлениям, обсуждаемым в рамках переговоров.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору.