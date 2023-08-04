Учреждена юбилейная медаль органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, утверждены юбилейная медаль Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)", Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)" и "Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)".