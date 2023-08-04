Утверждена юбилейная медаль специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджана

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)"".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с законом, утверждена юбилейная медаль "30-летие специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)", Положение о юбилейной медали и Описание юбилейной медали.