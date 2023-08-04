В Азербайджане утвержден закон "О космической деятельности"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "О космической деятельности".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный закон, в соответствии с пунктами 10, 11, 13 и 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, определяет правовые, экономические и организационные основы космической деятельности в Азербайджане, общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности в космической промышленности и регулирует отношения, относящиеся к национальной деятельности в космическом пространстве на околоземных орбитах, Луне и других небесных телах, включая их орбиты.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.