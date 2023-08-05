В Азербайджане будут подготовлены проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Будут подготовлены проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в закон "О нормативных правовых актах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения о порядке подготовки, согласования, принятия и публикации проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти.
Также Администрация Президента в двухмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения об информационной системе, обеспечивающего подготовку, согласование и представление в нормотворческий орган проекта нормативного правового акта.
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