В Азербайджане будут подготовлены проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти

Будут подготовлены проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в закон "О нормативных правовых актах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения о порядке подготовки, согласования, принятия и публикации проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти.

Также Администрация Президента в двухмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения об информационной системе, обеспечивающего подготовку, согласование и представление в нормотворческий орган проекта нормативного правового акта.