https://news.day.az/officialchronicle/1587303.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район - ФОТО
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы, ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе Отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы.
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