Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Газахе

7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

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