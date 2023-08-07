https://news.day.az/officialchronicle/1587308.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Газахе
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Газахе
7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
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