https://news.day.az/officialchronicle/1587309.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы.
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