https://news.day.az/officialchronicle/1587311.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями гарнизонного комплекса отдельной пограничной дивизии "Газах"
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями гарнизонного комплекса отдельной пограничной дивизии "Газах"
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе отдельной пограничной дивизии пограничных войск Государственной пограничной службы "Газах".
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