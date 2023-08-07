Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями гарнизонного комплекса отдельной пограничной дивизии "Газах"

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе отдельной пограничной дивизии пограничных войск Государственной пограничной службы "Газах".

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