https://news.day.az/officialchronicle/1587334.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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