Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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