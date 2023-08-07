Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии мебельной фабрики "Venzana" в Газахе

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии мебельной фабрики "Venzana" в городе Газах.

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