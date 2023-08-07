https://news.day.az/officialchronicle/1587350.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Гянджа-Газахбейли автомобильной дороги Баку-Газах-государственная граница с Грузией - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Гянджа-Газахбейли автомобильной дороги Баку-Газах-государственная граница с Грузией - ФОТО
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли общей протяженностью 102 километра, реконструированной в рамках "Проекта расширения до 4-х полос участка Гянджа-Газах-государственная граница с Грузией (130,15 км) магистральной автомобильной дороги Баку-Газах-государственная граница с Грузией".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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