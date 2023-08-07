Президент Ильхам Алиев принял участие в открытие нового здания полной средней школы-лицея с естественным и гуманитарным уклоном имени Мухаммеда Физули

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания полной средней школы-лицея с естественным и гуманитарным уклоном имени Мухаммеда Физули города Шамкир.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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