https://news.day.az/officialchronicle/1587367.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытие нового здания полной средней школы-лицея с естественным и гуманитарным уклоном имени Мухаммеда Физули - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытие нового здания полной средней школы-лицея с естественным и гуманитарным уклоном имени Мухаммеда Физули - ФОТО
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания полной средней школы-лицея с естественным и гуманитарным уклоном имени Мухаммеда Физули города Шамкир.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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