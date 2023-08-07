https://news.day.az/officialchronicle/1587388.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Самухской районной центральной больницы
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Самухской районной центральной больницы
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Самухской районной центральной больницы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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