Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Самухской районной центральной больницы

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Самухской районной центральной больницы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется