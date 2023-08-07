https://news.day.az/officialchronicle/1587399.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания детской музыкальной школы села Саркар в Самухе
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания детской музыкальной школы села Саркар в Самухе
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания детской музыкальной школы села Серкар, построенного в Самухском районе в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Поддержка образованию".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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