Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания детской музыкальной школы села Саркар в Самухе

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания детской музыкальной школы села Серкар, построенного в Самухском районе в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Поддержка образованию".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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