https://news.day.az/officialchronicle/1587412.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в городе Барда.
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