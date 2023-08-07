Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в городе Барда.

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