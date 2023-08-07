Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки в Барде

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Карабахского регионального центра DOST министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки в Барде.

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