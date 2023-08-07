https://news.day.az/officialchronicle/1587424.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки в Барде - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки в Барде - ФОТО
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Карабахского регионального центра DOST министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки в Барде.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре