Расим Балаев - Президенту Ильхаму Алиеву: Настоящий Бабек - это Вы!

Настоящий Бабек - это Вы, мы играем его образ.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал народный артист Расим Балаев 8 августа в ходе искренней беседы на церемонии вручения ему Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ордена "Истиглал".

"Хочу сказать, что поддерживаю проводимую Вами политику - внутреннюю и внешнюю. Грандиозная Победа также связана с Вашим именем. Я бываю среди народа, встречаюсь с представителями всех слоев, Вы вписали свое имя в историю как Верховный главнокомандующий, как истинный Бабек. Настоящий Бабек - это Вы, мы играем его образ.

Эта награда является оценкой, данной азербайджанскому искусству, мастерам. Мы обязаны прославлять посредством кино наших героев во главе с Вами - Верховным главнокомандующим, наших гази. Это наш долг, мы должны это делать", - сказал Расим Балаев.