В связи с предстоящим в Баку 74-м Международным конгрессом астронавтики упрощаются визовые процедуры

В связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, который пройдет в Баку, упрощаются визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.