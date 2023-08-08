https://news.day.az/officialchronicle/1587842.html В связи с предстоящим в Баку 74-м Международным конгрессом астронавтики упрощаются визовые процедуры - Распоряжение
В связи с предстоящим в Баку 74-м Международным конгрессом астронавтики упрощаются визовые процедуры - Распоряжение
В связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, который пройдет в Баку, упрощаются визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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