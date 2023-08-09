Освобождена от должности глава ИВ Садаракского района

Махира Исмаил гызы Аднаева освобождена от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.