https://news.day.az/officialchronicle/1588103.html Освобождена от должности глава ИВ Садаракского района - Распоряжение
Освобождена от должности глава ИВ Садаракского района - Распоряжение
Махира Исмаил гызы Аднаева освобождена от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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